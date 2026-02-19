Milano 11:50
45.784 -1,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:50
10.612 -0,69%
Francoforte 11:50
25.061 -0,86%

Francoforte: positiva la giornata per Fresenius Medical Care

Seduta positiva per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che avanza bene del 2,15%.
