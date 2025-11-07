Milano 13:50
42.764 -0,71%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:50
9.658 -0,80%
Francoforte 13:50
23.499 -0,99%

Francoforte: si concentrano le vendite su Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Aixtron
Pressione su Aixtron, che tratta con una perdita del 3,71%.
Condividi
```