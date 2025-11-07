Londra: in calo Pearson

società internazionale di formazione

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,18%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 9,7 sterline con area di resistenza individuata a quota 10,01. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,58.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)