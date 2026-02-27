Milano 13:02
Londra: giornata depressa per Pearson

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la società internazionale di formazione, che sta segnando un calo del 2,08%.

L'andamento di Pearson nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Pearson è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,58 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 9,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
