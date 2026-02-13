Milano 14:16
Londra: andamento sostenuto per Pearson

(Teleborsa) - Scambia in profit la società internazionale di formazione, che lievita dell'1,92%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pearson evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pearson rispetto all'indice.


La situazione di medio periodo di Pearson resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 9,33 sterline. Supporto visto a quota 9,05. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 9,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
