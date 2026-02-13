Londra: andamento sostenuto per Pearson

(Teleborsa) - Scambia in profit la società internazionale di formazione
, che lievita dell'1,92%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pearson
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pearson
rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Pearson
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 9,33 sterline. Supporto visto a quota 9,05. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 9,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)