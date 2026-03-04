Milano 11:39
Londra: positiva la giornata per Pearson

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società internazionale di formazione, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Pearson rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Pearson è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,83 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
