Londra: scambi in positivo per Pearson

(Teleborsa) - Bene la società internazionale di formazione
, con un rialzo del 2,09%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Pearson
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Pearson
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 9,01 sterline con area di resistenza individuata a quota 9,16. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 8,92.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)