Londra: movimento negativo per BT Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, in flessione del 3,09% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BT Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,735 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,8. Il peggioramento di BT Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,712.

