Milano 10:26
43.184 +0,27%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:26
9.700 -0,37%
Francoforte 10:26
23.714 -0,08%

Madrid: balza in avanti Amadeus IT

Migliori e peggiori
Madrid: balza in avanti Amadeus IT
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,04%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amadeus IT rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di Amadeus IT mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 66,86 Euro con area di resistenza individuata a quota 68,54. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 65,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```