Madrid: balza in avanti Amadeus IT

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,04%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 66,86 Euro con area di resistenza individuata a quota 68,54. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 65,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)