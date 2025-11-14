Madrid: si concentrano le vendite su Amadeus IT

azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 67,07 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 66,17. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 67,97.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)