Madrid: si concentrano le vendite su Amadeus IT

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.

Il movimento di Amadeus IT, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di Amadeus IT è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 67,07 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 66,17. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 67,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
