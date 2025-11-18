Madrid: in calo Amadeus IT

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi
, che passa di mano con un calo del 3,68%.
La tendenza ad una settimana di Amadeus IT
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Amadeus IT
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 62,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 64,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 62,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)