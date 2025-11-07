Milano 10:27
43.186 +0,27%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:27
9.699 -0,38%
Francoforte 10:27
23.718 -0,07%

Madrid: risultato positivo per Amadeus IT

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Amadeus IT
Apprezzabile rialzo per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, in guadagno del 3,04% sui valori precedenti.
Condividi
```