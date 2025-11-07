Milano 13:52
42.767 -0,70%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:52
9.661 -0,77%
Francoforte 13:52
23.503 -0,97%

Madrid: giornata depressa per Banco de Sabadel

Migliori e peggiori
Madrid: giornata depressa per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Retrocede la banca spagnola, con un ribasso dell'1,89%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che l'istituto di credito spagnolo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,78%, rispetto a -0,63% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


L'esame di breve periodo di Banco de Sabadel classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,317 Euro e primo supporto individuato a 3,232. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,402.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```