Madrid: giornata depressa per Banco de Sabadel

banca spagnola

Ibex 35

istituto di credito spagnolo

indice azionario della Borsa di Madrid

Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso dell'1,89%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,78%, rispetto a -0,63% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,317 Euro e primo supporto individuato a 3,232. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,402.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)