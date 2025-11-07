Madrid: giornata depressa per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Retrocede la banca spagnola
, con un ribasso dell'1,89%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che l'istituto di credito spagnolo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,78%, rispetto a -0,63% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
L'esame di breve periodo di Banco de Sabadel
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,317 Euro e primo supporto individuato a 3,232. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,402.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)