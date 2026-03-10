Madrid: positiva la giornata per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca spagnola
, che tratta in utile del 3,51% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'istituto di credito spagnolo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banco de Sabadel
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Banco de Sabadel
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,15 Euro. Supporto a 3,105. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,195.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)