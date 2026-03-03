Banco de Sabadel, scendono le quotazioni a Madrid

(Teleborsa) - Ribasso per la banca spagnola
, che passa di mano in perdita del 4,38%.
La tendenza ad una settimana dell'istituto di credito spagnolo
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Banco de Sabadel
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,936 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,078 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,883.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)