Milano 17:17
44.496 -3,86%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:17
10.477 -2,81%
Francoforte 17:17
23.766 -3,54%

Banco de Sabadel, scendono le quotazioni a Madrid

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la banca spagnola, che passa di mano in perdita del 4,38%.

La tendenza ad una settimana dell'istituto di credito spagnolo è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Banco de Sabadel, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,936 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,078 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,883.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
