Milano 10:27
43.186 +0,27%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:27
9.699 -0,38%
Francoforte 10:27
23.718 -0,07%

Madrid: rosso per Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Retrocede la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, con un ribasso dell'1,99%.

La tendenza ad una settimana di Cellnex Telecom è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Cellnex Telecom ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 27,47 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 28,13, mentre il primo supporto è stimato a 26,81.

