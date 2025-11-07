Madrid: rosso per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Retrocede la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione
, con un ribasso dell'1,99%.
La tendenza ad una settimana di Cellnex Telecom
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Cellnex Telecom
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 27,47 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 28,13, mentre il primo supporto è stimato a 26,81.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)