Madrid: in calo Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione
, in flessione del 2,05% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Cellnex Telecom
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Cellnex Telecom
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 26,1 Euro. Supporto stimato a 25,71. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)