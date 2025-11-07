Madrid: scambi negativi per BBVA

Banco di Bilbao

Ibex 35

banca spagnola

BBVA

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione del 2,26%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 17,86 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,35. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 18,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)