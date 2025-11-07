Meloni a Abu Mazen, attuare rapidamente Piano di Trump

(Teleborsa) - La presidente del Consiglioha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente della PalestinaCome spiega una nota di Palazzo Chigi, nel corso del colloquio Meloni "ha ribadito la necessità di consolidare il cessate il fuoco e di avviare la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza, procedendo rapidamente con la piena attuazione delNell'incontro con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen la premier Giorgia Meloni haostante impegno italiano sia nell'assistenza umanitaria alla popolazione civile - attraverso l'iniziativa 'Food for Gaza', le evacuazioni mediche e il 'corridoio universitario' - sia nella formazione delle forze di polizia e nel processo di riforme dell'Autorità palestinese", riferisce ancora la nota diffusa a margine dell'incontro nel corso del quale, "nel reiterare la necessità di lavorare a una soluzione politica duratura sulla base della prospettiva dei due Statil Governo italiano, anche sulla base delle priorità indicate dall'Autorità Palestinese, sta lavorando a un pacchetto di aiuti umanitari e per la ricostruzione da