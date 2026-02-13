Azimut lavora a indice su Food Security e possibile ETF per Borsa di Abu Dhabi

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, e l'Autorità Araba per gli Investimenti e lo Sviluppo Agricolo (AAAID) hanno avviato una collaborazione per sviluppare nel corso del secondo trimestre 2026 un, con l'obiettivo di lanciare un possibile fondo negoziato in borsa (exchange-traded fund, ETF) sull'(ADX) che monitori l'indice entro la fine dell'anno, subordinatamente alle approvazioni normative e alle condizioni di mercato vigenti.La collaborazione mira alla creazione di un indice trasparente e regolamentato, progettato per rappresentare lee nelle industrie correlate lungo la catena del valore. Queste includono la produzione agricola, la trasformazione alimentare, le infrastrutture della catena di approvvigionamento e i servizi di supporto, offrendo un'esposizione strutturata a un settore strategicamente rilevante e in crescita in tutta la regione.Parallelamente, Azimut stache replichi l'indice sulla sicurezza alimentare, con una possibile quotazione sull'ADX entro la fine dell'anno. L'ETF punterebbe ad ampliare l'accesso degli investitori ai temi di investimento legati alla sicurezza alimentare attraverso uno strumento di investimento diversificato e regolato."Il Medio Oriente è una regione strategica nello sviluppo di Azimut e restiamo fortemente impegnati nel sostenere le sue priorità economiche di lungo periodo - ha detto il- Collaborare con istituzioni regionali di primo piano ci consente di mettere a disposizione la nostra esperienza globale negli investimenti a supporto di iniziative volte a rafforzare i mercati locali e promuovere una crescita sostenibile".