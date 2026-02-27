MPS, Meloni: ruolo del governo italiano è "terminato", terzo polo "non dipende da noi"

(Teleborsa) - Il ruolo del governo italiano
in Banca Monte dei Paschi di Siena
"è terminato
". Lo ha detto a Bloomberg il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni
, indicando che la sua amministrazione non sarà coinvolta nella futura governance e nelle decisioni strategiche dell'istituto di credito senese.
Si trattava di "uno di quei dossier complessi che abbiamo ereditato e che abbiamo gestito con successo
", ha dichiarato Meloni.
Il MEF detiene circa il 4,9% di MPS, una quota residua che "chiaramente non ci dà la possibilità di esercitare influenza sulla governance
", ha affermato Meloni. "Direi di sì, il ruolo del governo è terminato", ha aggiunto, osservando che Roma "non parteciperà alla nomina dei nuovi organi amministrativi e di controllo".
Meloni, pur rimanendo favorevole alla creazione di un "terzo polo
bancario" in Italia, ha delineato che tale risultato "non dipende da noi
".
A una domanda su Generali
, Meloni ha sottolineato l'importanza strategica del risparmio nazionale
, descrivendo gli italiani come "un popolo di risparmiatori" e che la gestione di tali risparmi è "un asset fondamentale della ricchezza che si produce qui". "Sono risorse raccolte in Italia dai risparmiatori italiani - ha affermato - Per noi è importante che tali risorse possano essere investite
per contribuire a rafforzare l'economia italiana in un circolo virtuoso positivo per tutti".