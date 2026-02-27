Milano 15:33
MPS, Meloni: ruolo del governo italiano è "terminato", terzo polo "non dipende da noi"

(Teleborsa) - Il ruolo del governo italiano in Banca Monte dei Paschi di Sienaterminato". Lo ha detto a Bloomberg il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, indicando che la sua amministrazione non sarà coinvolta nella futura governance e nelle decisioni strategiche dell'istituto di credito senese.

Si trattava di "uno di quei dossier complessi che abbiamo ereditato e che abbiamo gestito con successo", ha dichiarato Meloni.

Il MEF detiene circa il 4,9% di MPS, una quota residua che "chiaramente non ci dà la possibilità di esercitare influenza sulla governance", ha affermato Meloni. "Direi di sì, il ruolo del governo è terminato", ha aggiunto, osservando che Roma "non parteciperà alla nomina dei nuovi organi amministrativi e di controllo".

Meloni, pur rimanendo favorevole alla creazione di un "terzo polo bancario" in Italia, ha delineato che tale risultato "non dipende da noi".

A una domanda su Generali, Meloni ha sottolineato l'importanza strategica del risparmio nazionale, descrivendo gli italiani come "un popolo di risparmiatori" e che la gestione di tali risparmi è "un asset fondamentale della ricchezza che si produce qui". "Sono risorse raccolte in Italia dai risparmiatori italiani - ha affermato - Per noi è importante che tali risorse possano essere investite per contribuire a rafforzare l'economia italiana in un circolo virtuoso positivo per tutti".
