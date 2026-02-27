MPS, Meloni: ruolo del governo italiano è "terminato", terzo polo "non dipende da noi"

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Ilin"è". Lo ha detto a Bloomberg il Presidente del Consiglio italiano,, indicando che la sua amministrazione non sarà coinvolta nella futura governance e nelle decisioni strategiche dell'istituto di credito senese.Si trattava di "uno di quei dossier complessi che abbiamo ereditato e che", ha dichiarato Meloni.Il MEF detiene circa il 4,9% di MPS, una quota residua che "chiaramente", ha affermato Meloni. "Direi di sì, il ruolo del governo è terminato", ha aggiunto, osservando che Roma "non parteciperà alla nomina dei nuovi organi amministrativi e di controllo".Meloni, pur rimanendo favorevole alla creazione di un "bancario" in Italia, ha delineato che tale risultato "".A una domanda su, Meloni ha sottolineato l'importanza strategica del, descrivendo gli italiani come "un popolo di risparmiatori" e che la gestione di tali risparmi è "un asset fondamentale della ricchezza che si produce qui". "Sono risorse raccolte in Italia dai risparmiatori italiani - ha affermato -per contribuire a rafforzare l'economia italiana in un circolo virtuoso positivo per tutti".