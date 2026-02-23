Milano 14:40
46.915 +0,95%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 14:40
10.703 +0,15%
Francoforte 14:40
25.171 -0,36%

Enel, Cattaneo: piano "de-riskizzato" quindi alla Borsa piace

Energia, Finanza
(Teleborsa) - "Noi abbiamo messo nel piano tutti gli impatti negativi e abbiamo messo le azioni manageriali che facciamo. La Borsa non vede il passato, ma il futuro. Avevamo perso il 10%, abbiamo recuperato velocemente perchè il futuro essenzialemente viene dall'estero. L'Italia farà meno margini, ma l'estero di più. Questo spiega il rialzo del titolo". Lo ha detto Flavio Cattaneo, CEO di Enel, nella conferenza stampa sul nuovo piano al 2028.

"Ma quando presentiamo un piano con tutti gli aspetti negativi che va bene, è un piano de-riskizzato, quindi alla Borsa piace", ha aggiunto.

