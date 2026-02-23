Enel, Cattaneo: piano "de-riskizzato" quindi alla Borsa piace

(Teleborsa) - "Noi abbiamo messo nel piano tutti gli impatti negativi e abbiamo messo le azioni manageriali che facciamo. La Borsa non vede il passato, ma il futuro. Avevamo perso il 10%, abbiamo recuperato velocemente perchè il futuro essenzialemente viene dall'estero
. L'Italia farà meno margini, ma l'estero di più. Questo spiega il rialzo del titolo
". Lo ha detto Flavio Cattaneo, CEO
di Enel
, nella conferenza stampa sul nuovo piano al 2028
.
"Ma quando presentiamo un piano con tutti gli aspetti negativi che va bene, è un piano de-riskizzato, quindi alla Borsa piace
", ha aggiunto.