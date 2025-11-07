MIMIT, esaurite le risorse per Transizione 5.0

(Teleborsa) -disponibili per la misura, il credito d'imposta riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.Ledestinate alla misura, pari a 6,3 miliardi di euro, anche alla luce dellaattualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano infattidalle comunicazioni presentate dalle imprese.Resta comunque- sottolinea il Ministero - la: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al. "Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione".In caso di- derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse - il gestore della piattaforma informerà le imprese