Milano 11:28
42.957 -0,26%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 11:28
9.683 -0,55%
Francoforte 11:28
23.604 -0,55%

MIMIT, esaurite le risorse per Transizione 5.0

Possibile la presentazione di nuove domande entro il 31 dicembre 2025 che saranno accolte in ordine cronologico in caso di ulteriore stanziamento

Economia, Industria
MIMIT, esaurite le risorse per Transizione 5.0
(Teleborsa) - Il Mimit ha annunciato l’esaurimento delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0, il credito d'imposta riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.

Le risorse REPowerEU destinate alla misura, pari a 6,3 miliardi di euro, anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano infatti interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.

Resta comunque garantita - sottolinea il Ministero - la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta. "Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione".

In caso di nuova disponibilità finanziaria - derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse - il gestore della piattaforma informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.
Condividi
```