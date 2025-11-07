MIMIT, esaurite le risorse per Transizione 5.0

(Teleborsa) - Il Mimit ha annunciato l’esaurimento delle risorse
disponibili per la misura Transizione 5.0
, il credito d'imposta riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.
Le risorse REPowerEU
destinate alla misura, pari a 6,3 miliardi di euro, anche alla luce della revisione del PNRR
attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano infatti interamente assorbite
dalle comunicazioni presentate dalle imprese.
Resta comunque garantita
- sottolinea il Ministero - la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre
: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta
. "Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione".
In caso di nuova disponibilità finanziaria
- derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse - il gestore della piattaforma informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio
.