Accordo per la Coesione: oltre 1,1 miliardi al MASE per energia, ambiente e sviluppo sostenibile

Economia
(Teleborsa) - Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato con la Presidenza del Consiglio dei ministri l’Accordo per la Coesione, che assegna al MASE oltre 1,16 miliardi di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, per un totale di investimenti superiori a 2,1 miliardi di euro. Lo comunica il ministero in una nota.

"Con questo Accordo – dichiara il ministro Pichetto – destiniamo risorse importanti a interventi concreti per la transizione energetica, la tutela ambientale e il rafforzamento della capacità amministrativa del Paese, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno, che riceveranno l’80% dei fondi".

Le risorse saranno impiegate in tre principali ambiti di intervento: Energia, 230 milioni di euro per progetti di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili; Ambiente e risorse naturali, circa 900 milioni per interventi su rischio idrogeologico, tutela della biodiversità, gestione sostenibile delle acque, economia circolare e bonifiche; Capacità amministrativa, oltre 30 milioni per il supporto tecnico all’attuazione degli interventi.

L’Accordo prevede 95 interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con cronoprogrammi definiti e un sistema di monitoraggio coordinato tra MASE e Presidenza del Consiglio per garantire la piena attuazione e la trasparenza nell’uso delle risorse.

"Si tratta – conclude Pichetto – di un tassello fondamentale della politica di coesione 2021-2027, che si integra pienamente con le azioni del PNRR e con gli altri strumenti nazionali per la crescita sostenibile. È un passo avanti verso un’Italia più verde, più sicura e più competitiva".
