CNA: forti riserve su tempi e modalità chiusura Transizione 5.0

(Teleborsa) - Cna
esprime "forti riserve sulla tempistica e le modalità di chiusura del programma Transizione 5.0
disposta con decreto direttoriale del Mimit che riduce la dotazione a 2,5 miliardi e fissa la data del 7 novembre quale termine ultimo per accedere alla misura. Resta valido il termine del 31 dicembre per prenotare ma alle imprese che presenteranno la domanda da oggi a fine anno verrà comunicata l'indisponibilità delle risorse. Il provvedimento
- prosegue la confederazione nella nota -, inoltre, penalizza anche tutte le imprese con richieste pendenti
presso il portale del Gse per le quali non è stato ancora definito un esito specifico o che hanno in corso chiarimenti".
Pertanto, Cna
sottolinea l'esigenza che "a tutte le imprese che hanno già attivato gli investimenti durante il 2025 nell'ambito di Transizione 5.0 sia assicurato l'accesso alle risorse, an
che nell'eventualità di superare la dotazione di 2,5 miliardi. Il depotenziamento della misura era previsto nell'ambito della rimodulazione del Pnrr, a causa di un tiraggio insufficiente. Su una dotazione di 6,3 miliardi di euro, al 6 novembre le risorse impegnate superavano di poco 1,9 miliardi, segno evidente - conclude - di una misura molto complessa e difficile da gestire per le imprese".