Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:43
24.703 -1,70%
Dow Jones 18:43
46.600 -0,67%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

New York: acquisti a mani basse su Akamai Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: acquisti a mani basse su Akamai Technologies
Ottima performance per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che scambia in rialzo dell'11,08%.
Condividi
```