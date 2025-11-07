New York: seduta euforica per Akamai Technologies

provider americano di piattaforme internet per l'e-business

S&P-500

Akamai Technologies

fornitore americano di software e servizi per siti Web

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,08%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 77,86 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 83,21. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 74,63.