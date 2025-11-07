New York: seduta euforica per Akamai Technologies

(Teleborsa) - Effervescente il provider americano di piattaforme internet per l'e-business
, che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,08%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Akamai Technologies
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico del fornitore americano di software e servizi per siti Web
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 77,86 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 83,21. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 74,63.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)