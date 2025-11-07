Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:45
24.712 -1,66%
Dow Jones 18:45
46.606 -0,65%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

New York: seduta euforica per Akamai Technologies

Migliori e peggiori
New York: seduta euforica per Akamai Technologies
(Teleborsa) - Effervescente il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,08%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Akamai Technologies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico del fornitore americano di software e servizi per siti Web mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 77,86 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 83,21. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 74,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```