New York: in calo Caterpillar

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gigante delle macchine movimento terra
, con una flessione del 2,82%.
La tendenza ad una settimana di Caterpillar
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Caterpillar
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 562,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 547,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 577.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)