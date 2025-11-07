Milano 17:09
42.907 -0,38%
Nasdaq 17:09
24.704 -1,69%
Dow Jones 17:09
46.667 -0,52%
Londra 17:09
9.681 -0,56%
Francoforte 17:09
23.545 -0,80%

New York: in calo Caterpillar

Migliori e peggiori
New York: in calo Caterpillar
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gigante delle macchine movimento terra, con una flessione del 2,82%.

La tendenza ad una settimana di Caterpillar è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Caterpillar è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 562,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 547,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 577.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```