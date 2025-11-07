Milano 17:09
New York: in rally Monster Beverage

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore e fornitore di bevande, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,81%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Monster Beverage mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,38%, rispetto a -3,49% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Analizzando lo scenario di Monster Beverage si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 69,61 USD. Prima resistenza a 73,58. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 67,08.

