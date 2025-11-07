New York: in rally Monster Beverage

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore e fornitore di bevande
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,81%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Monster Beverage
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,38%, rispetto a -3,49% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Analizzando lo scenario di Monster Beverage
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 69,61 USD. Prima resistenza a 73,58. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 67,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)