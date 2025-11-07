In rosso Wall Street. A pagare pegno è il Nasdaq

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, con gli investitori preoccupati per le valutazioni eccessive del settore tech e, in particolare, dei titoli legati all'AI. Prosegue, intanto, lo shutdown che ha impedito la pubblicazione del report sul mercato del lavoro di ottobre. Gli ultimi aggiornamenti sono giunti dal rapporto ADP (che ha mostrato un aumento contenuto delle assunzioni nel settore privato) e dal rapporto Challenger (che ha segnalato oltre 153.000 licenziamenti, record degli ultimi 22 anni per il periodo, dovuti principalmente all'intelligenza artificiale).
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
mostra una flessione dello 0,73%; sulla stessa linea, perde terreno l'S&P-500
, che retrocede a 6.644 punti, ritracciando dell'1,14%. In netto peggioramento il Nasdaq 100
(-1,84%); con analoga direzione, in ribasso l'S&P 100
(-1,41%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni di consumo per l'ufficio
(+1,23%), energia
(+0,96%) e materiali
(+0,58%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti informatica
(-2,11%), telecomunicazioni
(-1,97%) e beni di consumo secondari
(-1,28%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Coca Cola
(+2,06%), Sherwin Williams
(+1,39%), Chevron
(+1,23%) e Amgen
(+0,98%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia
, che continua la seduta con -2,89%.
Seduta negativa per IBM
, che mostra una perdita del 2,70%.
Sotto pressione Nike
, che accusa un calo del 2,31%.
Scivola Goldman Sachs
, con un netto svantaggio del 2,11%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Monster Beverage
(+5,29%), T-Mobile US
(+3,28%), Starbucks
(+3,22%) e Coca-Cola Europacific Partners
(+2,55%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Take-Two Interactive Software
, che continua la seduta con -9,06%.
Sensibili perdite per Microchip Technology
, in calo dell'8,35%.
In apnea Trade Desk
, che arretra del 7,24%.