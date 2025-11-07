Milano 17:09
New York: nuovo spunto rialzista per Coca Cola

(Teleborsa) - Avanza il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, che guadagna bene, con una variazione dell'1,92%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coca Cola rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Coca Cola è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 70,73 USD, mentre il primo supporto è stimato a 69,72. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 71,74.

