Amazon e Microsoft sostengono il Gain AI Act: nel mirino le esportazioni di chip NVIDIA verso la Cina

(Teleborsa) - Amazon e Microsoft hanno sostenuto il Gain AI Act, una proposta di legge che potrebbe limitare ulteriormente la capacità di NVIDIA di esportare chip AI in Cina. La legge, attualmente al vaglio del Congresso, impone ai produttori di chip di soddisfare la domanda interna statunitense prima di esportare in Paesi soggetti a embargo.Mentre Microsoft ha espresso pubblicamente il proprio sostegno, la posizione di Amazon Web Services è stata rivelata dal Wall Street Journal secondo il quale la società di Jeff Bezos avrebbe comunicato il suo appoggio in via riservata ai senatori.Entrambe le aziende punterebbero così a ottenere un accesso preferenziale ai chip per i propri data center globali. Sostegno alla legge sarebbe arrivata anche da Anthropic, la principale antagonista di OpenAI nello sviluppo di modelli per l'intelligenza artificiale.