Milano 13:53
42.768 -0,70%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:53
9.661 -0,77%
Francoforte 13:53
23.502 -0,98%

Pesante sul mercato di Piazza Affari Zignago Vetro

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di contenitori in vetro, che tratta in perdita del 4,76% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zignago Vetro, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo della società industriale ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 7,527 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 8,027, mentre il primo supporto è stimato a 7,027.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
