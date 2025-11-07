Pesante sul mercato di Piazza Affari Zignago Vetro

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di contenitori in vetro
, che tratta in perdita del 4,76% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zignago Vetro
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo della società industriale
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 7,527 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 8,027, mentre il primo supporto è stimato a 7,027.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)