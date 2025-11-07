Piazza Affari: andamento rialzista per Telecom Italia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia telefonica
, con una variazione percentuale del 2,58%.
Lo scenario su base settimanale di Telecom
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,4822 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,4974. Il peggioramento dell'azienda telefonica
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,4723.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)