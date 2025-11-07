Milano 13:54
42.776 -0,68%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:54
9.663 -0,75%
Francoforte 13:54
23.499 -0,99%

Piazza Affari: andamento rialzista per Telecom Italia

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Telecom Italia
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia telefonica, con una variazione percentuale del 2,58%.

Lo scenario su base settimanale di Telecom rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,4822 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,4974. Il peggioramento dell'azienda telefonica è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,4723.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
