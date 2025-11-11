Milano 16:17
Zignago Vetro, Intesa abbassa target price e conferma Neutral

Zignago Vetro, Intesa abbassa target price e conferma Neutral
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 8,5 euro per azione (dai precedenti 9,3 euro) il target price su Zignago Vetro, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.

Gli analisti hanno scritto che la debolezza del mercato è proseguita nei primi nove mesi del 2025 e il nuovo scenario tariffario e le tensioni geopolitiche potrebbero continuare a influenzare la domanda e la concorrenza nei prossimi trimestri. Tuttavia, dopo aver ridotto le scorte di oltre 22 milioni di euro nel primo semestre del 2025, Zignago Vetro dovrebbe aver guadagnato flessibilità per bilanciare i prezzi di vendita con i costi di produzione, beneficiando anche della normalizzazione dei costi energetici, della riduzione dei costi del vetro e dell'aumento della capacità produttiva.

L'obiettivo di Zignago Vetro per i prossimi trimestri è consolidare il miglioramento del margine EBITDA e della generazione di cassa osservati nel secondo e terzo trimestre del 2025.

Intesa Sanpaolo ha rivisto le stime per il periodo 2025-2026 per incorporare i risultati dei primi nove mesi del 2025 e le prospettive del management, con una riduzione media dell'EBITDA per l'esercizio 2025-2026 di circa il 9% e dell'utile per azione (EPS) di circa il 30%.
