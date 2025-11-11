Zignago Vetro, Intesa abbassa target price e conferma Neutral

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 8,5 euro
per azione (dai precedenti 9,3 euro) il target price
su Zignago Vetro
, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Neutral
" sul titolo.
Gli analisti hanno scritto che la debolezza del mercato è proseguita nei primi nove mesi del 2025
e il nuovo scenario tariffario e le tensioni geopolitiche potrebbero continuare a influenzare la domanda e la concorrenza nei prossimi trimestri. Tuttavia, dopo aver ridotto le scorte di oltre 22 milioni di euro nel primo semestre del 2025, Zignago Vetro dovrebbe aver guadagnato flessibilità per bilanciare i prezzi di vendita con i costi di produzione
, beneficiando anche della normalizzazione dei costi energetici, della riduzione dei costi del vetro e dell'aumento della capacità produttiva.
L'obiettivo
di Zignago Vetro per i prossimi trimestri è consolidare il miglioramento del margine EBITDA e della generazione di cassa
osservati nel secondo e terzo trimestre del 2025.
Intesa Sanpaolo ha rivisto le stime
per il periodo 2025-2026 per incorporare i risultati dei primi nove mesi del 2025 e le prospettive del management, con una riduzione
media dell'EBITDA per l'esercizio 2025-2026 di circa il 9% e dell'utile per azione (EPS) di circa il 30%.