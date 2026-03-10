Milano 13:55
45.026 +2,27%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:55
10.405 +1,52%
Francoforte 13:55
23.916 +2,16%

Piazza Affari: spinge in avanti Cementir

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società cementiera, che tratta in rialzo del 5,02%.

L'andamento di Cementir nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo del gruppo cementiero evidenzia un declino dei corsi verso area 14,77 Euro con prima area di resistenza vista a 15,23. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 14,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
