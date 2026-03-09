Piazza Affari: rosso per Cementir

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società cementiera
, con una flessione del 2,98%.
La tendenza ad una settimana di Cementir
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il gruppo cementiero
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14,18 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 14,46. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 14,02.
