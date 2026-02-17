Piazza Affari: calo per Cementir

società cementiera

FTSE Italia Mid Cap

Cementir

indice delle società a media capitalizzazione

gruppo cementiero

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,03%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,13 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,79. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15,87.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)