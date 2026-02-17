Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:55
24.697 -0,14%
Dow Jones 17:55
49.583 +0,16%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Piazza Affari: calo per Cementir

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società cementiera, che mostra un decremento del 2,03%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Cementir rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico del gruppo cementiero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,13 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,79. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15,87.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
