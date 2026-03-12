Piazza Affari: si concentrano le vendite su Cementir

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società cementiera
, con una flessione del 2,44%.
La tendenza ad una settimana di Cementir
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del gruppo cementiero
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,09 Euro con tetto rappresentato dall'area 14,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)