Milano 10:07
44.682 -0,20%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:07
10.312 -0,40%
Francoforte 10:06
23.578 -0,26%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Cementir

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società cementiera, con una flessione del 2,44%.

La tendenza ad una settimana di Cementir è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico del gruppo cementiero suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,09 Euro con tetto rappresentato dall'area 14,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,79.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
