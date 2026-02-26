Piazza Affari: rosso per Cementir

società cementiera

Cementir

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,47% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,45 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,15. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)