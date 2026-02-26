Milano 13:50
Piazza Affari: rosso per Cementir

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società cementiera, che presenta una flessione del 2,47% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cementir, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del gruppo cementiero suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,45 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,15. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,13.

