Piazza Affari: rosso per Cementir

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società cementiera
, che presenta una flessione del 2,47% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cementir
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del gruppo cementiero
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,45 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,15. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,13.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)