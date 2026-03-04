Milano 11:29
45.067 +1,35%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:29
10.533 +0,47%
Francoforte 11:28
24.093 +1,27%

A Piazza Affari corre Ariston Holding

Rialzo per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,21%.
