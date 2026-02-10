Milano 11:57
46.799 -0,05%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:57
10.361 -0,24%
Francoforte 11:56
25.022 +0,03%

Piazza Affari: amplia l'ascesa Ariston Holding

Prepotente rialzo per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che mostra una salita bruciante del 3,97% sui valori precedenti.
