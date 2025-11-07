Milano 13:55
Piazza Affari: scambi negativi per Amplifon
(Teleborsa) - Sottotono la società leader nelle soluzioni uditive, che passa di mano con un calo dell'1,90%.

La tendenza ad una settimana di Amplifon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big degli apparecchi acustici, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 13,82 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 14,26 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 13,66.

