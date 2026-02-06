Piazza Affari: giornata depressa per Amplifon

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società leader nelle soluzioni uditive
, con una flessione dell'1,89%.
Il trend di Amplifon
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della big degli apparecchi acustici
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 13,65 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 13,45. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 13,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)