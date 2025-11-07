Svas Biosana cresce nei 9 mesi 2025, internazionalizzazione e innovazione al centro

Svas Biosana

(Teleborsa) - I dati al 30 Settembre 2025 di, primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, mostraconsolidati pari a 103,4 milioni, non sottoposti a revisione legale,rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (€ 85,9 milioni circa).La performance a doppia cifra del periodo, sottolinea la società nella nota dei conti, riflette il rafforzamento complessivo delle principali linee di business del Gruppo, sostenuta dall’efficace integrazione delle società acquisite e dal continuo sviluppo delle attività sia sul mercato domestico sia su quelli esteri.La, attiva nella commercializzazione di dispositivi medici in Italia, registra un incremento del 47,6%, attestandosi a 18,4 milioni, beneficiando anche del contributo di Mehos, società acquisita nel terzo trimestre dell’anno, che ha generato 1,4 milioni di ricavi.La, specializzata nella fornitura di custom pack ed altri dispositivi medici avanzati, segna un progresso del 31,6%, attestandosi a 7,4 milioni, confermando la solidità del modello produttivo del Gruppo.Performance molto positive si riscontrano anche nelle, dove Mark Medical cresce del 26,7% (con ricavi pari 36,9 milioni) e Bormia del 26%, (con ricavi di 16,9 milioni) trainate dall’espansione commerciale e dall’effetto dell’integrazione delle società serbe acquisite nel primo trimestre 2025.di Svas Biosana: "Stiamo costruendo un Gruppo sempre più solido e internazionale, capace di coniugare crescita e innovazione. I risultati del 2025 ci spingono a proseguire su questa traiettoria con, valorizzando le sinergie industriali e la qualità delle nostre persone per creare valore sostenibile nel tempo. L’integrazione delle società acquisite procede con efficacia, generando importanti opportunità in mercati strategici. Parallelamenteper rendere il Gruppo sempre più competitivo e orientato al futuro".