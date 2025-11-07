Svas Biosana cresce nei 9 mesi 2025, internazionalizzazione e innovazione al centro

(Teleborsa) - I dati al 30 Settembre 2025 di Svas Biosana
, primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, mostra ricavi
consolidati pari a 103,4 milioni, non sottoposti a revisione legale, in crescita del 20,4%
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (€ 85,9 milioni circa).
La performance a doppia cifra del periodo, sottolinea la società nella nota dei conti, riflette il rafforzamento complessivo delle principali linee di business del Gruppo, sostenuta dall’efficace integrazione delle società acquisite e dal continuo sviluppo delle attività sia sul mercato domestico sia su quelli esteri.
La Business Unit SVAS
, attiva nella commercializzazione di dispositivi medici in Italia, registra un incremento del 47,6%, attestandosi a 18,4 milioni, beneficiando anche del contributo di Mehos, società acquisita nel terzo trimestre dell’anno, che ha generato 1,4 milioni di ricavi.
La Business Unit Medical
, specializzata nella fornitura di custom pack ed altri dispositivi medici avanzati, segna un progresso del 31,6%, attestandosi a 7,4 milioni, confermando la solidità del modello produttivo del Gruppo.
Performance molto positive si riscontrano anche nelle controllate dell’Est Europa
, dove Mark Medical cresce del 26,7% (con ricavi pari 36,9 milioni) e Bormia del 26%, (con ricavi di 16,9 milioni) trainate dall’espansione commerciale e dall’effetto dell’integrazione delle società serbe acquisite nel primo trimestre 2025.Umberto Perillo, Amministratore Delegato
di Svas Biosana: "Stiamo costruendo un Gruppo sempre più solido e internazionale, capace di coniugare crescita e innovazione. I risultati del 2025 ci spingono a proseguire su questa traiettoria con fiducia e determinazione
, valorizzando le sinergie industriali e la qualità delle nostre persone per creare valore sostenibile nel tempo. L’integrazione delle società acquisite procede con efficacia, generando importanti opportunità in mercati strategici. Parallelamente continuiamo a investire in ricerca e processi industriali
per rendere il Gruppo sempre più competitivo e orientato al futuro".