Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 19:54
24.765 -1,45%
Dow Jones 19:54
46.668 -0,52%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Titoli di Stato, MEF: il 12 novembre in asta BOT annuali per 8,5 miliardi

Economia
(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) comunica che il 12 novembre metterà in asta BOT, con scadenza a un anno, per un ammontare di 8,5 miliardi.

La data di regolamento é fissata al 14 novembre.
