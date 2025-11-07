Milano
Venerdì 7 Novembre 2025, ore 20.10
Titoli di Stato, MEF: il 12 novembre in asta BOT annuali per 8,5 miliardi
Economia
07 novembre 2025 - 19.27
(Teleborsa) - Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF) comunica che il 12 novembre metterà in asta BOT, con scadenza a un anno, per un ammontare di 8,5 miliardi.
La
data di regolamento
é fissata al 14 novembre.
