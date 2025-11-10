Alla Luiss un incontro per analizzare il nuovo testo unico della Finanza





(Teleborsa) - Il nuovo testo unico della: con questo titolo si è tenuto il convegno organizzato a Roma presso il The Dome dell’UniversitàL’evento ha voluto approfondire le principali novità della nuova riforma, dalla gestione del risparmio ai mercati, dai profili ad alto rischio alla governance societaria.“Una riforma per il mercato, che cambierà il volto del mercato finanziario in Italia e che ci consegna una regolamentazione del mercato dei capitali adeguata al resto dell’Europa - ha dichiarato, Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze - flessibile e leggera, consentirà alle società di quotarsi e di uscire dal mercato quando serve. Il nostro obiettivo di portarne quanti più soggetti possibili sul mercato, ma con una gestione più sana e flessibile per poter rilanciare i capitali in Italia”.“L’entrata in vigore di questo nuovo Testo Unico segna un passaggio significativo, volto a semplificare, armonizzare e rendere più trasparente l’insieme delle disposizioni che regolano il nostro sistema finanziario”, ha commentato il rettore della Luiss,Secondo, presidente della Luiss School of Law, questa è la “prima occasione nella quale ufficialmente si analizzano i contenuti di questo testo, ed è davvero molto importante, perchè tende a una meta molto internazionale ed europea. Il suo obiettivo è quello di rendere più certo il cammino della giustizia nella materia finanziaria.”