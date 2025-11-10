Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 7/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre

Sostanziale invarianza per il FTSE Mid Cap, che archivia la seduta con un -0,07%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 56.186. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 57.239. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 55.835.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)