Milano 13:24
43.842 +2,15%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:25
9.779 +1,00%
Francoforte 13:24
24.007 +1,85%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 7/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 7/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre

Sostanziale invarianza per il FTSE Mid Cap, che archivia la seduta con un -0,07%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 56.186. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 57.239. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 55.835.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```