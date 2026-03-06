Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 5/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 5/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Giornata difficile per il FTSE Mid Cap, che ha terminato in ribasso a 56.337.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 55.073. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 58.789. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 53.808.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```