Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Giornata difficile per il FTSE Mid Cap, che ha terminato in ribasso a 56.337.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 55.073. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 58.789. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 53.808.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)