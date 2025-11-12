Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Brillante rialzo per l'indice svizzero, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,98%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12.836,7 e primo supporto individuato a 12.432,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.240,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)